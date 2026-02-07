O domingo, 8 de fevereiro, promete ser de alta tensão e rivalidade no futebol mineiro. O Cruzeiro recebe o América-MG no Mineirão, em Belo Horizonte, para um duelo decisivo válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro de 2026.

A bola rola às 18h00 (de Brasília), colocando frente a frente duas das principais forças do estado em momentos distintos na competição.

Cenários opostos na tabela

A apenas uma rodada do fim da fase de grupos, o clássico ganha ares de final, especialmente para os donos da casa. O Coelho chega em situação confortável, liderando o Grupo B com 12 pontos e com a classificação para a semifinal bem encaminhada — projeções indicam 91% de chance de avanço. Já a Raposa vive um momento de maior pressão. Com 9 pontos, a equipe ocupa a segunda colocação do Grupo C e necessita da vitória para não depender de uma combinação de resultados na busca por uma vaga, seja como líder de sua chave ou como o melhor segundo colocado geral.

Duelo tático: Tite x Valentim

Sob o comando de Tite, o time celeste conta com o apoio de sua torcida no Gigante da Pampulha para buscar a reabilitação e afirmar seu estilo de jogo. O treinador enfrenta questionamentos internos e da arquibancada devido à oscilação da equipe, que realizou alto investimento para a temporada. A expectativa é por uma resposta tática sólida diante de um rival direto.

Do outro lado, o América-MG é comandado por Alberto Valentim e tenta manter a fama de visitante indigesto. O técnico destacou a importância do clássico para consolidar a confiança do elenco na reta final da primeira fase. A estratégia do Coelho deve passar pela organização defensiva e exploração dos espaços deixados pelo adversário, buscando surpreender no contra-ataque.

Onde assistir a Cruzeiro x América-MG

O torcedor terá diversas opções para acompanhar o clássico. Na TV aberta, a partida será transmitida pela TV Globo (para Minas Gerais). Na TV fechada, a exibição fica por conta do SporTV e do Premiere (pay-per-view). No ambiente digital, o jogo estará disponível no Globoplay, Ge TV e na plataforma SportyNet.