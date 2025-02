Cruzeiro recebe proposta do Zenit por Matheus Pereira

O meia-atacante Matheus Pereira recebeu nesta terça-feira, 18, uma proposta oficial do Zenit, da Rússia. O jogador e seu estafe estão avaliando a oferta antes de avançar nas negociações entre os clubes. Caso Matheus aceite os termos, há possibilidade de transferência ainda nesta janela de negociações.

Recentemente, Matheus Pereira expressou à diretoria do Cruzeiro seu desejo de morar e atuar na Europa, especialmente devido à iminente chegada de seu primeiro filho. De acordo com o GE, o estafe do jogador comunicou ao clube sobre a proposta do Zenit, que estaria disposto a oferecer cerca de 18 milhões de euros (aproximadamente R$107 milhões). O Cruzeiro detém 50% dos direitos econômicos do atleta.

Matheus participou de sete das oito partidas do Campeonato Mineiro e de dois amistosos nos Estados Unidos, contribuindo com uma assistência em jogos oficiais e marcando um gol no amistoso contra o São Paulo. Em 2024, ele esteve presente em 59 dos 64 jogos da temporada, com 11 gols e 15 assistências, participando diretamente de 26 dos 80 gols do Cruzeiro no ano.

A expectativa é de que a decisão de Matheus seja tomada em breve, já que a janela de transferências na Rússia se encerra na quinta. Matheus fez as categorias de base em Portugal, chegou a jogar no West Bromwich e foi parar no mundo árabe antes de assinar com o Cruzeiro em julho de 2023.

O Zenit também demonstrou interesse em outros jogadores do futebol brasileiro. O clube russo fez uma oferta de 18 milhões de euros ao Flamengo pelo meia Gerson, que foi recusada, pois o Flamengo não pretende negociar jogadores considerados imprescindíveis nesta janela de transferências.