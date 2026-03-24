A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história a ter 48 participantes. Assim, isso abriu vagas para as estreantes Cabo Verde, Jordânia, Uzbequistão e Curaçao, aumentando o leque de países que tiveram a experiência.

Porém, em 96 anos de Mundial, algumas das seleções que já participaram da competição nem sequer existem mais. Assim, PLACAR levantou quais são os oito casos; confira.

União Soviética

A União Soviética disputou sete Copas entre 1958 e 1990. Estreou já como força competitiva, alcançando quartas de final em 1958 e 1962, e seu melhor resultado foi o quarto lugar em 1966, na Inglaterra. A equipe era formada por jogadores de diferentes repúblicas soviéticas — Ucrânia, Geórgia, Rússia, entre outras — e refletia o modelo centralizado do Estado.

Com o colapso da URSS em 1991, a federação deixou de existir. No curto prazo, houve uma solução transitória (Comunidade dos Estados Independentes), mas rapidamente cada novo país passou a ter sua própria seleção. A Rússia assumiu a principal continuidade institucional e herdou o lugar nas competições internacionais, mas os registros da Copa permanecem vinculados à antiga União Soviética.

Iugoslávia