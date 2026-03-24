A Copa do Mundo de 2026 marcará um feito histórico para o México, o primeiro país a receber o torneio pela terceira vez. Além da Cidade do México, as cidades de Monterrey e Guadalajara completam o trio de sedes mexicanas no Mundial.

O país receberá 13 partidas distribuídas em três estádios emblemáticos. A seleção mexicana fará sua estreia no Estádio Azteca, em 11 de junho de 2026.

As sedes mexicanas da Copa do Mundo

Cidade do México: Estádio Azteca (5 jogos, incluindo a abertura).

Monterrey: Estádio BBVA (4 jogos, conhecido como Gigante de Acero).

Guadalajara: Estádio Akron (4 jogos, casa do Chivas).

Monterrey: o Gigante de Acero e a paixão nortenha

Inaugurado em 2015, o Estádio BBVA é a casa do Monterrey. Com custo estimado em 200 milhões de dólares, o projeto priorizou a sustentabilidade e a vista privilegiada para o Cerro de la Silla.

O estádio cumpre as rigorosas exigências técnicas da Fifa e receberá quatro partidas do Mundial, incluindo um duelo decisivo de mata-mata da fase de 32 avos.

A história do futebol local é marcada pela intensa rivalidade entre o Monterrey e o Tigres. Para o turista, a cidade oferece o Parque Fundidora e o Paseo Santa Lucía, um canal artificial que atravessa o coração industrial e moderno da região.

Guadalajara: tradição e o design do Estádio Akron