É sábado de Carnaval. O país se mobiliza em blocos de rua, festas e em sambódromos lotados, enquanto escolas de samba, na realidade das duas maiores cidades do Brasil, desfilam com orçamentos milionários. Ao mesmo tempo, as rodadas dos campeonatos estaduais seguem movimentando o futebol, em mais uma intersecção entre esses elementos culturais.

Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, é muito comum que o mesmo ambiente divida e incorpore todas essas expressões. Curiosamente, todas elas emergiram no momento em que o Brasil urbano estava sendo reorganizado pela exclusão, entre o fim do século XIX e XX.

Ainda assim, reúne pontos antagônicos, como suas origens. Isso parte desde o significado do Carnaval, que desembarca no país como uma data cristã, que depois incorpora elementos tradicionais da cultura afro-brasileira do samba. O futebol, por sua vez, é criado na Inglaterra como um esporte de elite e chega ao Brasil com o mesmo perfil – mudando apenas após as primeiras décadas de prática.

Leônidas sendo saudado por milhares de torcedores do São Paulo -