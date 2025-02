Com Neymar, Santos vira favorito? Os números do craque

O Santos está vivíssimo na disputa do título do Paulistão de 2025, muito graças ao retorno de Neymar Júnior. Destaque com um gol olímpico e duas assistências no triunfo sobre a Inter de Limeira na última rodada da primeira fase, o atacante de 33 anos já um dos destaques do Estadual e fez subir o rendimento do time nos últimos seis jogos.

Desde sua reestreia pelo clube, depois de um longo período de inatividade no Al-Hilal, Neymar já soma 2 gols e 3 assistências em 6 partidas. Ele é o líder na nota Sofascore (confira critérios abaixo), como melhor jogador do campeonato até o momento.

O Peixe terminou a primeira fase com 18 pontos no grupo B, com a pior campanha entre os líderes de chave. Nas quartas de final, o Santos enfrenta o Red Bull Bragantino, que fez 17, como mandante, no próximo fim de semana.

Durante sua primeira passagem pelo Santos, Neymar brilhou intensamente na conquista dos títulos paulistas de 2010, 2011 e 2012, em finais contra Guarani, Corinthians e Santo André, respectivamente.

O técnico Pedro Caixinha rasgou elogios ao seu camisa 10 após o triunfo em Limeira. “O Neymar é um gênio do futebol, mas é uma pessoa muito humilde, de fácil relacionamento. Ele quer ganhar e competir. Temos ele no Santos como uma causa. Ele poderia estar em outros patamares do futebol mundial. Isso representa muito a relação dele com o Santos, o amor que ele tem pelo Santos, a zona de confronto que ele encontrou aqui”, afirmou o português.

“Fizemos dele uma causa. A causa Santos. Temos que dar tudo para que ele seja feliz, para que ele esqueça os últimos dois anos e que seja uma causa Brasil para 2026. Ele tem isso na cabeça. Ele quer recuperar sua felicidade, seu bom futebol e ajudar o Brasil em sua última Copa, possivelmente”, completou Caixinha.

O Santos ainda tem o artilheiro do Paulistão, Guilherme, autor de 10 gols, e vê o atacante Tiquinho Soares crescer na reta final da competição. Confira, abaixo, os números de Neymar até o momento.

Neymar no retorno ao Santos em 2025:

6 jogos (5 titular)

2 gols

3 assistências

86 minutos para participar de gol

21 passes decisivos

5 grandes chances criadas

4/15 finalizações no gol (27%)

13/35 dribles certos (37%)

19 faltas sofridas

1 pênalti sofrido

Nota Sofascore 7.80

Top-5 nota Sofascore:

7.80 – Neymar (Santos)

7.78 – Guilherme (Santos)

7.54 – Oscar (São Paulo)

7.53 – Raphael Veiga (Raphael Veiga)

7.50 – Maurício (Palmeiras)

Critérios da nota Sofascore

Cada jogador começa uma partida com a nota 6.5. O algoritmo encontra um equilíbrio delicado, garantindo que todos os jogadores tenham a mesma oportunidade de alcançar a pontuação máxima de 10.

Cada categoria estatística que recebemos do nosso fornecedor de dados contribui para a avaliação, seja de forma positiva ou negativa. Estes são alguns exemplos (clique aqui e confira todos os critérios detalhados)

Principais fatores positivos

Marcar um gol

Dar uma assistência

Criar uma grande chance

Defender um pênalti

Salvar a bola em cima da linha defensiva

Desarme decisivo como último homem

Sofrer um pênalti

Defesa difícil



Principais fatores negativos

Receber um cartão vermelho

Marcar um gol contra

Cometer um pênalti

Erro que leva a um gol

Grande chance perdida

Pênalti perdido

Dribles malsucedidos

Duelos perdidos