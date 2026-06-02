A Bélgica mostrou que sua mescla de juventude e experiência pode render frutos na Copa do Mundo. Na tarde desta terça-feira (02), a equipe comandada por Rudi Garcia venceu a Croácia no estádio HNK Rijeka, em amistoso preparatório para o Mundial. Em um duelo equilibrado que reuniu os dois últimos algozes do Brasil em Copas, os belgas foram cirúrgicos para castigar os donos da casa, garantindo o triunfo com gols de Youri Tielemans e Romelu Lukaku.

Oportunismo e brilho de Courtois definem a etapa inicial

O primeiro tempo em Rijeka foi marcado por muita intensidade, mas poucas infiltrações claras. A Croácia, apostando nas transições rápidas sob a batuta de Luka Modric, esbarrava em uma Bélgica que tentava propor o jogo, mas pecava no último passe. A quebra do marasmo veio da ponta esquerda, com o incisivo Jérémy Doku. Aos 38 minutos, o atacante belga partiu para cima da marcação, invadiu a área e cruzou rasteiro. Após um bate-rebate na defesa croata, a bola sobrou limpa para Tielemans, que finalizou no cantinho de Livakovic para abrir o placar.

A resposta croata foi imediata e exigiu o aparecimento de um dos grandes protagonistas da partida. Aos 41 minutos, Modric recebeu na entrada da área e bateu cruzado, mas parou em uma defesa espetacular de Thibaut Courtois, que garantiu a vantagem mínima antes do intervalo.

Pressão na trave e o golpe de misericórdia

Na volta para o segundo tempo, a Croácia adiantou suas linhas em busca do empate. Aos 17 minutos, o momento de maior tensão para os visitantes: após cruzamento da esquerda, Budimir, que havia acabado de entrar, cabeceou firme e carimbou o travessão belga. O susto fez a Bélgica recuar e apostar nos contra-ataques, enquanto o jogo perdia fluidez devido à avalanche de substituições de ambos os lados.

Nos minutos finais, a Croácia se lançou ao ataque de forma desorganizada, deixando espaços generosos na defesa. Aos 51 minutos, a fatura foi liquidada. Witsel ganhou uma dividida crucial no meio-campo e acionou Lukaku. O experiente camisa 9, livre de marcação, carregou para dentro da área e finalizou com frieza na saída do goleiro Kotarski, selando a vitória.

Foco no Mundial

Com o resultado positivo, a Bélgica ganha moral para a disputa da Copa do Mundo, que tem início no próximo dia 11. Os belgas estão no Grupo G e estreiam no dia 15 de junho contra o Egito. Já a Croácia, alocada no Grupo L, terá que juntar os cacos rapidamente para sua estreia contra a Inglaterra, marcada para o dia 17 de junho.