A CBF anunciou um pacote de mudanças na arbitragem para o Brasileirão de 2026. As medidas envolvem alterações no uso e no posicionamento do VAR, novos protocolos operacionais, investimentos em tecnologia e o início do processo de profissionalização dos árbitros.

O conjunto de ações passa a valer nas competições nacionais que utilizam árbitro de vídeo e tem como objetivo reduzir interferências externas nas decisões. Assim, a principal mudança imediata diz respeito à área de revisão do VAR em campo. A CBF decidiu retirar a tela de consulta do árbitro da região próxima aos bancos de reservas.

Na maioria dos estádios, a cabine será deslocada para o lado oposto do campo. Em estádios com restrições, o VAR poderá ser instalado em zonas alternativas, como áreas próximas à linha de fundo.

Impedimento semiautomático segue sem data

A CBF confirmou que o impedimento semiautomático será adotado no Brasileirão, mas admitiu que a tecnologia não estará disponível desde a primeira rodada da edição de 2026. O cronograma segue indefinido.

A implantação depende da conclusão das vistorias técnicas em todos os estádios da Série A, do processo de importação dos equipamentos e da realização de jogos-teste. Até o momento, 16 dos estádios já foram vistoriados. Os próximos a passarem por inspeções serão Arena Condá, Baenão, Maião e Allianz Parque.

O sistema exige uma infraestrutura com múltiplas câmeras e centenas de dispositivos móveis por rodada.

Arbitragem profissional entra em vigor