A 23ª rodada do Campeonato Inglês reserva um confronto decisivo para as pretensões de ambos os lados da tabela. Neste sábado, 24 de janeiro de 2026, o Bournemouth recebe o Liverpool no Vitality Stadium. A bola rola a partir das 12h (de Brasília).

O Liverpool chega para o confronto ocupando a 4ª colocação na tabela, com 36 pontos. Apesar de estar no grupo de elite, a equipe vive um momento de alerta. Com uma campanha de 10 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, os Reds viram sua ascensão ser freada por uma sequência recente de resultados iguais, permitindo a aproximação de rivais diretos como Manchester United e Chelsea.

Para o técnico Arne Slot, a partida é vista como a oportunidade ideal para reencontrar o caminho das vitórias e afastar a instabilidade. A expectativa é que o time adote uma postura ofensiva, tentando controlar a posse de bola.

Do outro lado, o Bournemouth entra em campo na 15ª posição, somando 27 pontos. A equipe comandada por Andoni Iraola faz uma campanha de altos e baixos (com 6 vitórias, 9 empates e 7 derrotas), mas mantém distância relativamente segura da zona de rebaixamento.

Jogando diante de sua torcida, os Cherries sabem que pontuar contra um dos gigantes da liga é fundamental não apenas para a matemática do campeonato, mas para elevar o moral do elenco. A estratégia deve passar por explorar os espaços deixados pelo adversário e aproveitar o apoio das arquibancadas para surpreender.

Onde assistir

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a partida terá transmissão ao vivo pela ESPN na TV fechada. No streaming, o jogo estará disponível no Disney+.