Nesta terça-feira, 13 de janeiro de 2026, a bola rola para um confronto decisivo no Campeonato Alemão. O Borussia Dortmund recebe o Werder Bremen no icônico Signal Iduna Park, às 16h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada da competição.

A força da Muralha Amarela

O Borussia Dortmund chega para este confronto em uma posição privilegiada e com a confiança em alta. Ocupando a 2ª colocação na tabela com 33 pontos, a equipe aurinegra faz uma campanha sólida, somando 9 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota até o momento. A consistência tem sido a chave para o time, que ostenta uma invencibilidade recente notável.

Jogando diante de sua apaixonada torcida, o Dortmund sabe que não pode desperdiçar pontos se quiser manter a pressão sobre o líder Bayern de Munique e seguir sonhando com o título. A expectativa é de um time ofensivo desde os primeiros minutos, buscando impor seu ritmo, especialmente após o alerta ligado pelo empate contra o Frankfurt na rodada anterior.

Werder Bremen em sinal de alerta

Do outro lado do campo, a situação é bem mais delicada. O Werder Bremen ocupa atualmente a 12ª posição, com 17 pontos, e vive um momento de turbulência na temporada. Com uma campanha irregular, a equipe luta para se afastar da zona de perigo.

O retrospecto recente é preocupante: nos últimos cinco jogos, o time não conseguiu vencer, acumulando resultados que minaram a confiança do elenco. Enfrentar o vice-líder fora de casa é um desafio monumental, e a estratégia deve focar em uma defesa sólida e na exploração de contra-ataques para tentar uma recuperação na segunda metade da temporada.

Prováveis escalações e desfalques

O técnico do Dortmund terá que lidar com desfalques importantes. O zagueiro Waldemar Anton e o jovem Aaron Anselmino estão lesionados. Além deles, Jobe Bellingham cumpre suspensão e Ramy Bensebaini está a serviço de sua seleção. Pelo lado do Werder Bremen, o lateral Mitchell Weiser é baixa confirmada por lesão.

Provável escalação do Borussia Dortmund (4-2-3-1):

Gregor Kobel; Julian Ryerson, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Daniel Svensson; Marcel Sabitzer, Felix Nmecha; Karim Adeyemi, Julian Brandt, Maximilian Beier; Serhou Guirassy.

Provável escalação do Werder Bremen (3-5-2):

Mio Backhaus; Niklas Stark, Marco Friedl, Amos Pieper; Yukinari Sugawara, Senne Lynen, Jens Stage, Romano Schmid, Isaac Schmidt; Justin Njinmah, Victor Boniface.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta partida, haverá diversas opções de transmissão. O jogo será exibido pelo , , , e também pela plataforma de streaming .