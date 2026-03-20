O casamento de PLACAR com os leitores e as leitoras completa 56 anos nesta sexta-feira, 20 de março de 2026. São bodas de malaquita! Um amor duradouro com capacidade de renovação e de superação de desafios. Mais de meio século de existência permite à PLACAR ser testemunha de incontáveis transformações na sociedade brasileira desde 20 de março de 1970.  A Editora Score é responsável, desde 2022, pela publicação da revista esportiva mais longeva da América Latina. São 56 anos de serviços prestados ao jornalismo e à cultura brasileira. Conectando gerações e fazendo parte da memória afetiva das pessoas.

A revista não apenas se fortaleceu com o tempo mas aprendeu a coexistir num universo onde o papel impresso divide o poder com a internet. Todo mês chega uma nova edição de PLACAR nas principais bancas de jornal do país e nas lojas virtuais. PLACAR está ainda mais perto do torcedor com quatro programas ao vivo no YouTube e nas redes sociais para todo o país, respeitando a pluralidade dos torcedores brasileiros.

PLACAR NORDESTE ao vivo de Recife e Salvador às 9h30, DEBATE PLACAR de São Paulo às 11h10, PLACAR ABERTO do Rio de Janeiro às 13h e PLACAR NO MUNDO às 15h. No canal do YouTube ultrapassamos 90 milhões de visualizações e temos hoje quatro programas ao vivo todos os dias. No TikTok são 14 milhões de visualizações por mês. No Facebook, 21 milhões. No Instagram, 25 milhões.

Em breve vamos anunciar o PLACAR.doc, um núcleo de conteúdo audiovisual criado para fomentar narrativas cinematográficas diferenciadas e com olhar sensível a partir do acervo fotográfico e do catálogo diversificado. Parem as Máquinas!, primeiro filme produzido na história de PLACAR, vai ser lançado nos cinemas em maio e antes do início da Copa do Mundo ficará disponível de graça no YouTube. O acervo de PLACAR, com mais de dois milhões de fotografias, é o maior acervo fotográfico do Brasil. A maior parte delas inéditas e nunca publicadas. Como também as edições “número zero”, impressas entre 3 de fevereiro e 13 de março de 1970. Pela primeira vez nesses 56 anos de PLACAR, vamos contar essa história.

A PLACAR NÚMERO ZERO