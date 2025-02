Boca Juniors quer expandir La Bombonera para 2026

O Boca Juniors, um dos clubes mais icônicos do futebol argentino, anunciou planos ambiciosos para expandir La Bombonera, seu famoso estádio. Atualmente com capacidade para receber até 54 mil torcedores, o objetivo é amplificar esse número para impressionantes 80 mil pessoas. Este projeto de reforma, previsto para iniciar em 2026, promete não apenas aumentar a capacidade, mas também transformar a infraestrutura e a experiência dos fãs.

Publicidade

La Bombonera, situado na vibrante cidade de Buenos Aires, é um estádio que carrega uma rica história e é conhecido pela atmosfera frenética proporcionada por seus torcedores apaixonados. Sob a liderança do presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme, a diretoria já está tomando medidas concretas para garantir o financiamento necessário e iniciar as obras na data planejada.

Torcida do Boca Juniors -Fonte: Instagram/@bocajrs

Quais são as mudanças planejadas para La Bombonera?

O projeto de expansão inclui uma série de melhorias significativas. Primeiramente, está prevista a construção de uma quarta plataforma para acomodar o aumento de capacidade. A modificação também envolve ajustes na altura do campo de jogo, o que poderia influenciar o estilo de jogo tradicional dentro do estádio. O plano contempla ainda a demolição dos camarotes atuais para dar lugar a essa nova estrutura.

Publicidade

Outra parte crucial do projeto é a demolição de construções na rua Dr. del Valle Iberlucea, localizada atrás de uma das arquibancadas. O campo de jogo deverá ser ligeiramente deslocado, abrindo espaço para a expansão pretendida. Esta movimentação visa preservar a atmosfera intensa e única de La Bombonera, apesar das consideráveis mudanças estruturais.

Como o Boca Juniors planeja arcar com os custos da reforma?

De acordo com informações relatadas pelo site argentino Infobae, o clube já dispõe dos recursos financeiros necessários para dar início ao projeto de reforma. A expectativa é que o anúncio oficial das obras será realizado em breve. Este planejamento financeiro estratégico demonstra o comprometimento do Boca Juniors em modernizar seu estádio sem comprometer a estabilidade financeira do clube.

Impacto potencial para o Boca Juniors e seus torcedores

Esta expansão tem o potencial de transformar a experiência de assistir a uma partida em La Bombonera. Com mais assentos disponíveis, o clube poderá acolher mais torcedores e aumentar a receita gerada em dias de jogo. Além disso, a modernização das instalações atenderá melhor às expectativas das novas gerações de fãs, que esperam conforto e tecnologia durante eventos esportivos.

Publicidade

Com um estádio maior, o Boca Juniors poderá sediar partidas de maior destaque, incluindo competições internacionais. A nova estrutura promete atrair investimentos, patrocinadores e parcerias comerciais, fortalecendo ainda mais a posição do clube no cenário global.

Em suma, o projeto de ampliação de La Bombonera simboliza um passo significativo para o Boca Juniors, assegurando que o clube continue a prosperar e oferecendo uma experiência inigualável aos seus torcedores fiéis. As renovações são vistas como um marco para o futebol argentino, alinhando tradição e inovação em uma das arenas mais icônicas do esporte. Com o início das obras programado para 2026, há grande expectativa sobre como essas mudanças redefinirão o futuro do estádio.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.