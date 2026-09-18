O abismo técnico entre os dois extremos da tabela ficou evidente na tarde desta sexta-feira (18), na Allianz Arena. Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Alemão 2026/27, o Bayern de Munique não tomou conhecimento do Union Berlin e aplicou uma sonora goleada por 7 a 0. O resultado escancara a crise do time visitante, que amarga seu pior início de temporada na história, enquanto os bávaros celebram a liderança provisória da competição.

Construção da goleada e marca histórica

O domínio dos donos da casa começou a se traduzir em gols aos 18 minutos. Após boa jogada de Davies pela esquerda, Musiala recebeu na entrada da área e bateu forte no canto direito para abrir o placar. A pressão continuou, e aos 38, Olise foi derrubado na área por Rothe. Na cobrança do pênalti, Harry Kane bateu firme e ampliou, alcançando a expressiva marca de 100 gols com a camisa do Bayern na Bundesliga. Antes do intervalo, ainda houve tempo para um golaço: Musiala ajeitou e Olise, de canhota, acertou o canto de Ronnow, levando o 3 a 0 para o vestiário.

Neuer evita reação e abre caminho para o massacre

Na volta para a segunda etapa, o Union Berlin tentou um suspiro de reação e esbarrou em um paredão chamado Manuel Neuer. Em dois minutos, o goleiro operou milagres consecutivos: primeiro salvando com os pés um chute à queima-roupa de Haberer, e logo em seguida espalmando uma cabeçada perigosa de Rothe sobre o travessão. O castigo pela ousadia visitante veio rápido. Aos nove minutos, Olise cavou para a área e Kane, de cabeça, anotou o quarto gol bávaro, matando qualquer esperança da equipe da capital.

O espetáculo particular de Michael Olise

Com o adversário entregue, o Bayern transformou a partida em um verdadeiro treino de luxo. Aos 25 minutos, o jovem Saibari, que havia acabado de entrar, recebeu de Davies, girou sobre a marcação e fez o quinto. A partir daí, o show foi todo de Michael Olise. Aos 28, o francês recebeu lançamento de Bischof, driblou o goleiro e contou com a sorte ao ver a bola bater na trave e no travessão antes de entrar. Três minutos depois, a mesma dupla tabelou, e Olise chapou no ângulo para selar seu hat-trick e fechar a conta em 7 a 0. Com o massacre, o Bayern de Munique chega aos dez pontos e assume a liderança provisória da Bundesliga, aguardando os desfechos dos jogos de Freiburg e Borussia Dortmund. Já o Union Berlin segue com apenas um ponto, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento. Após a pausa para a Data FIFA, o Bayern visitará o Augsburg, enquanto o Union tentará a recuperação em casa contra o Elversberg.