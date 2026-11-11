Carlos Babington, ídolo da Argentina e do Huracán, morreu nesta quarta-feira, 11, aos 77 anos. A informação foi confirmada pelas redes sociais do clube e a causa da morte do ex-jogador não foi confirmada.

Apelidado de “O inglês”, Babington foi fundamental no histórico time de 1973 do Huracán, campeão do Parque Patricios. No clube, o meia também foi treinador e presidente. Com a Albiceleste, ele jogou a Copa do Mundo de 1974, disputada na Alemanha.

A edição nº 260 de PLACAR, publicada em março de 1975, pegou dicas com o argentino, que na época atuava pelo Wattenscheid 09, da Alemanha, sobre a possível ida de Marinho Chagas, ex-lateral do Botafogo, para o país. Após o sucesso na Copa de 74, a Bruxa recebeu uma proposta valiosa do Schalke 04 e vivia um dilema sobre deixar o Rio de Janeiro ou não.

O correspondente Silvio Rochenbach e o repórter Raul Quadros conversaram com Babington, para ouvir como era a adaptação do sul-americano ao país europeu.

No apartamento mobiliado de Wattenscheid, cedido pelo clube, Babington e a mulher Alícia contam sua experiência na Alemanha. Ele — que sempre quis jogar na Europa — apanha um violão no canto da sala. E diz que está aprendendo canções folclóricas argentinas. Quando os dois querem comer um churrasco, acionam o Mercedes 230 e vão a Bochum, a 15 quilômetros, onde fica a churrascaria argentina El Toro.

O argentino elogia a popularidade do Schalke, fala das vantagens financeiras. Mostra como o futebol ofensivo de Marinho poderia facilitar sua adaptação ao estilo europeu.

“Sob o aspecto humano poderá ser difícil. O pessoal daqui é mais frio que o sul-americano. Menos comunicativo. Se Marinho vier para cá, terá de adaptar-se. Isto aqui não é Brasil. Eu às vezes também sinto dificuldades, mas é preciso não perder a cabeça, seguir em frente.

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Seguramente — diz Babington— há vantagens: um mau jogo, na Alemanha, não é suficiente para queimar um jogador. Há respeito pela profissão.

As dicas do ídolo alemão não surtiram efeito e o Botafogo recusou a proposta do Schalke por Marinho. A Bruxa ficou no clube até o fim de 1976, quando deixou o Glorioso para defender o rival Fluminese. A passagem pela Alemanha só viria mais de dez anos mais tarde, quando o ex-lateral defendeu o Augsburg.