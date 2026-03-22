O Athletic Bilbao recebe o Betis neste domingo, 22, às 14h30 (de Brasília), no imponente estádio San Mamés, no País Basco. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 e coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas, mas que compartilham a necessidade urgente de reencontrar a regularidade nesta reta final de temporada.

Busca por estabilidade no País Basco

O time da casa chega para o confronto ocupando a 10ª colocação na tabela, com 35 pontos conquistados. A campanha reflete a inconstância da equipe comandada por Ernesto Valverde na competição. Nas últimas cinco rodadas, o Bilbao amargou duas derrotas consecutivas, que frearam o ímpeto de uma sequência anterior positiva. Jogando diante de sua apaixonada torcida, o objetivo principal é estancar a perda de pontos, afastar-se da zona intermediária e tentar uma arrancada final na liga para se aproximar da zona de classificação para competições europeias.

Betis de olho nas competições europeias

Do outro lado, o Betis vive uma situação mais confortável na classificação geral, mas liga o sinal de alerta quanto ao seu desempenho recente. A equipe da Andaluzia, comandada por Manuel Pellegrini, é a atual 5ª colocada, somando 44 pontos, e briga diretamente por uma vaga na próxima UEFA Europa League. No entanto, o time vive um jejum incômodo e não vence há cinco partidas no torneio. Vencer fora de casa tornou-se uma missão fundamental para não perder contato com o pelotão de elite e evitar a aproximação de rivais diretos.

Onde assistir a Athletic Bilbao x Betis

Com o campeonato se afunilando, cada ponto disputado no San Mamés terá peso de ouro. Para o Bilbao, é a chance de redenção em casa; para o Betis, a oportunidade de reafirmar sua força no topo da tabela. O torcedor que quiser acompanhar cada lance deste importante duelo terá diversas opções de transmissão. A partida será exibida ao vivo na TV fechada pela ESPN e ESPN 3, além do serviço de streaming Disney+.