Em um clássico londrino eletrizante, a resiliência falou mais alto no Emirates Stadium. Na tarde deste domingo (06), o Arsenal precisou mostrar força mental para reverter uma desvantagem precoce e vencer o Chelsea por 2 a 1, em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Inglês 2026/27. O resultado mantém os donos da casa com aproveitamento perfeito na competição, colados na disputa pela liderança.

Susto inicial e o poder de reação

O roteiro da partida parecia desenhado para favorecer os visitantes. Logo aos dois minutos de bola rolando, após um bate e rebate na área mandante, a bola sobrou limpa para Rogers, que bateu no canto direito do goleiro Raya para abrir o placar. O gol relâmpago forçou o time de Mikel Arteta a adiantar suas linhas e iniciar uma verdadeira blitz ofensiva.

A pressão quase surtiu efeito aos 14 minutos, quando os Gunners chegaram a balançar as redes, mas o VAR anulou o lance por impedimento de Konsa. A insistência, no entanto, foi recompensada aos 26 minutos. Havertz recebeu pela direita, cortou para o meio e disparou um belo chute de fora da área, no cantinho esquerdo de Dibu Martínez, igualando o marcador. Antes do intervalo, o Chelsea ainda assustou com uma finalização de Pedro Neto que carimbou a trave direita.

Virada com toque de classe

Na volta para a etapa complementar, o Arsenal não diminuiu o ritmo e construiu o gol da vitória com uma jogada coletiva de almanaque aos 6 minutos. Tzolis fez excelente jogada pela ponta esquerda e rolou para a entrada da área. Com extrema inteligência, Havertz fez um corta-luz perfeito, enganando a marcação e deixando Odegaard completamente livre. O capitão encheu o pé para estufar as redes e incendiar as arquibancadas do Emirates.

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Pressão final e o milagre de Raya

Com a desvantagem, o técnico Xabi Alonso lançou o Chelsea ao ataque, promovendo alterações para tentar salvar a invencibilidade no torneio. Os Blues passaram a rondar a área adversária, esbarrando na sólida dupla de zaga formada por Gabriel Magalhães e Konsa.

O momento de maior tensão, que definiu o destino do clássico, ocorreu aos 44 minutos da etapa final. O jovem Estêvão, que havia entrado minutos antes, recebeu pela direita, puxou para o meio e soltou uma pancada colocada que tinha o ângulo como destino. Em um voo espetacular, Raya espalmou a bola, garantindo os três pontos com uma defesa com tons de milagre.

Com o apito final, o Arsenal celebra sua terceira vitória consecutiva, chegando aos 9 pontos e não deixando o rival Manchester City desgarrar no topo da tabela. Já o Chelsea conhece seu primeiro revés na Premier League e precisará buscar a reabilitação na sequência do campeonato.