Giorgian De Arrascaeta foi eleito o Rei da América na tradicional votação do jornal uruguaio El País, divulgada nesta quarta-feira (31). O meia do Flamengo recebeu 179 votos entre 264 jornalistas do continente, superando Lionel Messi e Ángel Di María, e encerrou 2025 como o principal jogador do futebol sul-americano.

O uruguaio liderou a votação com 67,8% dos votos, larga vantagem sobre Messi, que ficou em segundo lugar com 39 votos, e Di María, terceiro colocado. A eleição considera o desempenho de atletas que atuam nas Américas ao longo da temporada, incluindo competições nacionais e internacionais.

Arrascaeta teve um dos anos mais produtivos de sua carreira. Foram 64 partidas pelo Flamengo, com 25 gols e 20 assistências, números decisivos em uma temporada marcada por títulos: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. O meia também participou da campanha que levou o clube à final da Copa Intercontinental, decidida nos pênaltis.

Messi, apesar de números expressivos pelo Inter Miami — 49 jogos, 43 gols e 26 assistências, além do título inédito da MLS —, ficou distante do primeiro colocado. A votação reforçou o peso competitivo do calendário sul-americano frente ao norte-americano na avaliação dos jurados.

Além do prêmio individual para Arrascaeta, o Flamengo também foi reconhecido na categoria de treinador: Filipe Luís foi eleito o melhor técnico do continente, à frente de Gustavo Costas, do Racing, e Gustavo Alfaro, da seleção paraguaia.

Criado em 1986, o prêmio Rei da América é uma das distinções individuais mais tradicionais do futebol do continente. Arrascaeta já havia figurado entre os primeiros colocados em outras edições, mas conquista agora, pela primeira vez, o topo da votação.

Diferenças entre Rei da América x Herói da Libertadores

Além de Rei da América, o meia também venceu o título de Herói da Libertadores, conquistado com o . As premiações são diferentes e podem não ter o mesmo vencedor.