Al-Ahly protesta contra arbitragem em clássico no Egito e perde por WO

O maior clássico do futebol egípcio terminou em WO, nesta terça-feira, 12, pelo campeonato local. O Al-Ahly protestou contra o trio de arbitragem escalado para o jogo contra o Zamalek e, sem entrar em campo, sofreu uma derrota automática de 3 a 0. O maior campeão africano chegou a solicitar a suspensão da partida, negado pela Federação.

“A diretoria discutiu a crise envolvendo o jogo de hoje (terça-feira) e a escalação de um trio de arbitragem egípcio, apesar do pedido à Federação por estrangeiros. Esse pedido veio após erros injustificáveis que cruzaram todos os limites e afetaram resultados dos jogos. Às vezes, esses erros determinaram, inclusive, a disputa do título”, disse o Al-Ahly, em nota, explicando a decisão.

A decisão foi tomada em reunião do clube após a confirmação do trio de arbitragem egípcio para o clássico. O Al-Ahly entende que o jogo contra o rival Zamalek merecia uma escala de árbitros estrangeiros, já que tem questionado os profissionais do próprio país há algum tempo.

O Al-Ahly chegou a recomendar um trio de arbitragem para o clássico, mas foi ignorado. Na sequência, a equipe então solicitou a suspensão da partida junto a Federação Egípcia, negada.

O Pyramids lidera o campeonato local, com 42 pontos, seguido por Al-Ahly, com 39, e o Zamalek, logo atrás, com 35 tentos.