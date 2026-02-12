O Club Sportivo 2 de Mayo chegou à segunda fase preliminar da Copa Libertadores de 2026, ao passar pelo Alianza Lima, na última quarta-feira, 11. Agora mais perto da fase de grupos da competição, a equipe de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira seca com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, permitiu que diversas pessoas que vivenciam a integração cultural entre Paraguai e Brasil pudessem comemorar.

A vaga foi assegurada após empate por 1 a 1 em Lima, resultado que consolidou o triunfo agregado por 2 a 1. O time paraguaio havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Diego Acosta, e avançou com o empate obtido fora de casa.