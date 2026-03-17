Vinicius foi descoberto em uma escolinha do Flamengo em São Gonçalo e chegou à Gávea com apenas 10 anos. Só conseguiu fazer 69 partidas e 14 gols pelo time do coração antes de completar a maioridade e se mudar para a Espanha. Os 45 milhões de euros pagos pelo Real Madrid se mostraram uma pechincha.

Vini Jr. suportou as críticas iniciais, aprimorou sua finalização e se tornou imparável. Marcou nas duas finais de Champions (contra Liverpool e Dortmund) que venceu e foi eleito melhor do mundo pela Fifa em 2024. Para além de velocidade e habilidade, sua principal virtude é a coragem para enfrentar tanto os marcadores quanto a chaga do racismo. Fez boa Copa em 2022 e será a estrela do Brasil neste ano. Aos 25 anos, tem muitas batalhas a vencer

94º: VINICIUS JUNIOR

Vinicius José Paixão de Oliveira Junior