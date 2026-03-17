Vinicius foi descoberto em uma escolinha do Flamengo em São Gonçalo e chegou à Gávea com apenas 10 anos. Só conseguiu fazer 69 partidas e 14 gols pelo time do coração antes de completar a maioridade e se mudar para a Espanha. Os 45 milhões de euros pagos pelo Real Madrid se mostraram uma pechincha.
Vini Jr. suportou as críticas iniciais, aprimorou sua finalização e se tornou imparável. Marcou nas duas finais de Champions (contra Liverpool e Dortmund) que venceu e foi eleito melhor do mundo pela Fifa em 2024. Para além de velocidade e habilidade, sua principal virtude é a coragem para enfrentar tanto os marcadores quanto a chaga do racismo. Fez boa Copa em 2022 e será a estrela do Brasil neste ano. Aos 25 anos, tem muitas batalhas a vencer
94º: VINICIUS JUNIOR
Vinicius José Paixão de Oliveira Junior
- Nascimento: 12/7/2000, Rio de Janeiro (RJ)
- Posição: atacante
- Pela seleção brasileira: 45 J | 8 G
- Clubes: Flamengo (2017-2018), Real Madrid Castilla-ESP (2018) e Real Madrid-ESP (desde 2018)
- Títulos: Mundial de Clubes (2018, 2022 e 2024), Liga dos Campeões (2022 e 2024), Supercopa da Uefa (2022 e 2024), Espanhol (2020, 2022 e 2024), Copa da Espanha (2023) e Supercopa Espanhola (2020, 2022 e 2024)