No pé dele, a bola jamais queimou. Dono de uma precisão incrível nos passes, Toni Kroos se tornou referência na posição. Técnico e muito inteligente, o volante foi um dos símbolos das gerações vitoriosas do Bayern de Munique e do Real Madrid nas décadas de 2010 e 2020 e protagonista da Alemanha na conquista da Copa do Mundo de 2014.

Líder em assistências no Mundial daquele ano (3), o Homem de Gelo foi um dos maiores carrascos do Brasil na goleada por 7 a 1 na semifinal, com dois gols e uma assistência. Jogador com mais títulos do Mundial de Clubes (6), é também um dos únicos cinco a ganhar seis vezes a Liga dos Campeões. Formou com Casemiro e Modric uma trinca histórica na Espanha. Encerrou a carreira em 2024 com 844 jogos disputados, 82 gols e 153 assistências.

81º: Kroos

Toni Kroos

Nascimento : 4/1/1990, Greifswald (Alemanha)

: 4/1/1990, Greifswald (Alemanha) Posição : Volante/Meia

: Volante/Meia Pela seleção alemã : 114 J | 17 G

Clubes: Bayern de Munique B-ALE (2007), Bayern de Munique-ALE (2008 e 2010-2014), Bayer Leverkusen-ALE (2009-2010) e Real Madrid-ESP (2014-2024)

: 114 J | 17 G Bayern de Munique B-ALE (2007), Bayern de Munique-ALE (2008 e 2010-2014), Bayer Leverkusen-ALE (2009-2010) e Real Madrid-ESP (2014-2024) Títulos: Copa do Mundo (2014), Mundial de Clubes da Fifa (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022), Liga dos Campeões (2013, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024), Supercopa Europeia (2013, 2014, 2017 e 2022), Alemão (2008, 2013 e 2014), Copa da Alemanha (2008, 2013 e 2014), Copa da Liga Alemã (2007), Supercopa Alemã (2010 e 2012), Espanhol (2017, 2020, 2022 e 2024), Copa da Espanha (2023) e Supercopa Espanhola (2017, 2020, 2022 e 2024)

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