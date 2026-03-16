Rogério Ceni fez jus às alcunhas estampadas em capas de PLACAR: revolucionário, Super Ceni e o maior são-paulino de todos. Goleiro com mais gols marcados na história (131, sendo 61 de falta), foi um ícone de perfeccionismo e fidelidade.
Passou 25 anos no São Paulo, do qual tornou-se recordista de jogos (1237) e maior ídolo. Foi um líbero antes de Neuer. Viveu seu auge em 2005, ao erguer as taças de Libertadores e Mundial. Teve pouca sequência na seleção, mas foi campeão do mundo em 2002, na reserva.
Títulos: Copa do Mundo (2002), Copa das Confederações (1997), Mundial de Clubes da Fifa (2005), Copa Libertadores (2005), Copa Sul-Americana (2012), Copa Conmebol (1994), Brasileirão (2006, 2007 e 2008), Torneio Rio-São Paulo (2001), Paulista (1998, 2000 e 2005) e Mato-Grossense (1990)
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