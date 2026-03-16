Rogério Ceni fez jus às alcunhas estampadas em capas de PLACAR: revolucionário, Super Ceni e o maior são-paulino de todos. Goleiro com mais gols marcados na história (131, sendo 61 de falta), foi um ícone de perfeccionismo e fidelidade.

Passou 25 anos no São Paulo, do qual tornou-se recordista de jogos (1237) e maior ídolo. Foi um líbero antes de Neuer. Viveu seu auge em 2005, ao erguer as taças de Libertadores e Mundial. Teve pouca sequência na seleção, mas foi campeão do mundo em 2002, na reserva.

Rogério Ceni em ensaio para PLACAR em 2000- Ricardo Correa/PLACAR
Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, jogando hoquei sobre patins - Alexandre Battibugli/PLACAR
Rogério Ceni, do Brasil, batendo falta contra a Colômbia, no Estádio do Morumbi - Renato Pizzutto/PLACAR
O goleiro Rogério Ceni, com diversas camisas que usou pelo São Paulo - Ricardo Correa/PLACAR
Rogério Ceni com Valdir Peres depois de bater seu recorde de jogos pelo São Paulo -Alexandre Battibugli/PLACAR
Rogério Ceni fez um jogo em Copa do Mundo, contra o Japão, em 2006 - Alexandre Battibugli/PLACAR
Rogério Ceni, do São Paulo, durante o Brasileirão de 1999 - Alexandre Battibugli/PLACAR
Rogério Ceni em seus primeiros anos como batedor de faltas do São Paulo - Pisco Del Gaiso/PLACAR
Rogério Ceni em seu início de carreira pelo São Paulo - Nelson Coelho/PLACAR
Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, em ensaio de 2006 - Alexandre Battibugli/PLACAR
Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, em foto de capa de 2004 -Alexandre Battibugli/PLACAR
Rogério Ceni bate falta no Morumbi -Alexandre Battibugli/PLACAR
Rogério Ceni batendo falta contra o Corinthians, no Morumbi, em 2000 - Renato Pizzutto/PLACAR
Rogério Ceni durante jogo contra o Coritiba em 2005 - Renato Pizzutto/PLACAR
Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, durante jogo contra o Atlético Paranaense no Morumbi - Renato Pizzutto/PLACAR
Rogério Ceni, já na reta final de carreira no São Paulo - Renato Pizzutto/PLACAR
Rogério Ceni com Juvenal Juvêncio na apresentação do atacante Luís Fabiano no São Paulo, no estádio do Morumbi - Renato Pizzutto/PLACAR
Rogério Ceni no CT do São Paulo - Alexandre Battibugli/PLACAR
Rogério Ceni, no jogo São Paulo contra o Atlético Mineiro, no Estádio do Morumbi, em 2000 - Renato Pizzutto/PLACAR
Rogério Ceni em treino da seleção brasileira no Pacaembu, em 2000 - Renato Pizzutto/PLACAR
Veja também
Carnaval 2026: relembre os craques que caíram na folia

Carnaval 2026: relembre os craques que caíram na folia

O Corinthians lançou nesta quarta-feira, 24, a nova camisa para a temporada 2025 - Divulgação / Corinthians

Corinthians lança camisa preta com detalhes em laranja; veja fotos