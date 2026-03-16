Rogério Ceni fez jus às alcunhas estampadas em capas de PLACAR: revolucionário, Super Ceni e o maior são-paulino de todos. Goleiro com mais gols marcados na história (131, sendo 61 de falta), foi um ícone de perfeccionismo e fidelidade.

Passou 25 anos no São Paulo, do qual tornou-se recordista de jogos (1237) e maior ídolo. Foi um líbero antes de Neuer. Viveu seu auge em 2005, ao erguer as taças de Libertadores e Mundial. Teve pouca sequência na seleção, mas foi campeão do mundo em 2002, na reserva.