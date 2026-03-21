A pequena cidade uruguaia de Salto deu à luz grandes artilheiros como Suárez e Cavani, mas nenhum tão classudo quanto Pedro Rocha. Pelo faro de gol, ganhou o apelido de El Verdugo (Carrasco). Pela maestria, ganhou versos de Eduardo Galeano: “Fazia o que queria com a bola, e ela acreditava totalmente nele”.

Lenda do Peñarol, viveu seu auge em 1966, quando marcou dez gols no título da Libertadores e mais um na final do Mundial, na vitória sobre o Real Madrid, no Bernabéu. Também nesse ano, fez a melhor das quatro Copas que disputou pela Celeste (1962, 1966, 1970 e 1974). Foi igualmente idolatrado no Morumbi nos oito anos como tricolor.

Em 2025, foi novamente eleito para o Time dos Sonhos do São Paulo, em edição de PLACAR, com 14 de 22 votos possíveis.

84º: Pedro Rocha

Pedro Virgílio Rocha Franchetti

Nascimento : 3/12/1942, Salto (Uruguai) / * 2/12/2013, São Paulo (SP)

: 3/12/1942, Salto (Uruguai) / * 2/12/2013, São Paulo (SP) Posição : meia

: meia Pela seleção uruguaia : 52 J | 17 G

: 52 J | 17 G Clubes: Peñarol-URU (1959-1970), São Paulo (1970-1978), Coritiba (1978), Palmeiras (1979), Bangu (1979), Deportivo Neza-MEX (1980), Monterrey-MEX (1980) e Al-Nassr-ARA (1981)

Peñarol-URU (1959-1970), São Paulo (1970-1978), Coritiba (1978), Palmeiras (1979), Bangu (1979), Deportivo Neza-MEX (1980), Monterrey-MEX (1980) e Al-Nassr-ARA (1981) Títulos: Copa América (1967), Mundial de Clubes (1961 e 1966), Copa Libertadores (1960, 1961 e 1966), Uruguaio (1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967 e 1968), Brasileiro (1977), Paulista (1971 e 1975) e Paranaense (1978)

A PLACAR de março de 2026 já está disponível, com uma edição especialíssima de colecionador, na qual elegemos 100 maiores jogadores de todos os tempos, em uma votação com 40 jornalistas brasileiros e estrangeiros.

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