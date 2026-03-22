Bicampeão mundial pela Itália em 1934 (como atacante) e 1938 (como meia), Meazza foi um dos primeiros popstars da bola. Baixinho (1,69 m), impressionava pela frieza, especialmente no cara a cara com os goleiros, que acabavam quase sempre desmoralizados com uma última finta.

Destaque da Inter e do Milan, foi homenageado anos depois com o nome do estádio de Milão, no bairro de San Siro. Pela Azzurra, Peppino marcou 33 gols, que fazem dele o segundo maior artilheiro da seleção, atrás apenas de Gigi Riva, que fez 35.

Em 1934, foi decisivo no desempate contra a Espanha, nas quartas de final, quando fez o gol da vitória. Elegante, sempre de cabelos bem penteados, tinha uma vida noturna bem agitada para a época. Um craque à frente de seu tempo.

82º: Meazza

Giuseppe Meazza

Nascimento : 23/8/1910, Milão (Itália) * 21/8/1979, Lissone (Itália)

: 23/8/1910, Milão (Itália) * 21/8/1979, Lissone (Itália) Posição : Meia-atacante

: Meia-atacante Pela seleção italiana : 54 J | 33 G

: 54 J | 33 G Clubes : Inter de Milão-ITA (1927-1940 e 1946-1947), Milan-ITA (1940- 1942), Juventus-ITA (1942-1943), Varese-ITA (1944) e Atalanta-ITA

(1944-1946)

: Inter de Milão-ITA (1927-1940 e 1946-1947), Milan-ITA (1940- 1942), Juventus-ITA (1942-1943), Varese-ITA (1944) e Atalanta-ITA (1944-1946) Títulos: Copa do Mundo (1934 e 1938), Italiano (1930, 1938 e 1940) e Copa da Itália (1939)

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