Kubala teve uma história de vida tão incomum quanto seu talento. Nasceu na Hungria, fugiu da guerra, quase morreu na Itália e se consagrou na Catalunha. Na juventude, o craque de origens polonesa e eslava também praticava boxe. Entre idas e vindas, se refugiou na Itália, onde recebeu um convite para jogar no grande Torino.

Faria sua estreia contra o Benfica, mas faltou, pois seu filho estava doente. Na volta de Lisboa, o avião se chocou contra a basílica de Superga, matando todos a bordo, em 1949.

László então virou Ladislao, destinado a brilhar pelo Barcelona, pelo qual fez 280 gols. Foi eleito o melhor jogador da história culé no centenário do clube, em 1999. Defendeu três seleções (Hungria, Tchecoslováquia e Espanha), mas não foi à Copa.

8oº: Kubala

László Kubala Stecz

Nascimento: 10/6/1927, Budapeste (Hungria) / * 17/5/2002, Barcelona (Espanha)



10/6/1927, Budapeste (Hungria) / * 17/5/2002, Barcelona (Espanha) Posição: meia-atacante



meia-atacante Por seleções: 3 J l 0 G (Hungria); 6 J I 4 G (Tchecoslov.); 19 J I 11 G (Espanha)

3 J l 0 G (Hungria); 6 J I 4 G (Tchecoslov.); 19 J I 11 G (Espanha) Clubes : Ferencváros-HUN (1944-1946), SK Slovan Bratislava-ESQ (1946-1948), Vasas-HUN (1948-1949), Pro Patria-ITA (1949-1950), BVSC-Zugló-HUN (1950), Barcelona-ESP (1951-1961), Espanyol-ESP (1963-1966), FC Zurique-SUI (1966-1967) e Toronto Falcons-CAN (1967)

: Ferencváros-HUN (1944-1946), SK Slovan Bratislava-ESQ (1946-1948), Vasas-HUN (1948-1949), Pro Patria-ITA (1949-1950), BVSC-Zugló-HUN (1950), Barcelona-ESP (1951-1961), Espanyol-ESP (1963-1966), FC Zurique-SUI (1966-1967) e Toronto Falcons-CAN (1967) Títulos: Espanhol (1952, 1953, 1959 e 1960), Copa da Espanha (1951, 1952, 1953, 1957 e 1959), Suíço (1966 e 1968) e Copa da Suíça (1966)

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