Leovegildo Júnior esbanjou desenvoltura na lateral, no meio-campo, no samba e até no futebol de areia. O apelido Capacete, em referência ao penteado, deu lugar a um mais certeiro e atemporal: Maestro. Ofensivo e classudo, o craque paraibano ganhou tudo na Gávea e é quem mais vezes vestiu a camisa do Flamengo (875, entre 1974 e 1993).

Aos 38 anos, foi Bola de Ouro de PLACAR na campanha do tetra brasileiro em 1992. Ainda se destacou na Itália, por Torino e Pescara,

e disputou as Copas de 1982 e 1986.

95º: JÚNIOR

Leovegildo Lins da Gama Júnior

Nascimento : 29/6/1954, João Pessoa (PB)

: 29/6/1954, João Pessoa (PB) Posição: Lateral-esquerdo/meia

Lateral-esquerdo/meia Pela seleção brasileira : 74 jogos, 6 gols

: 74 jogos, 6 gols Clubes : Flamengo (1974-1984 e 1989-1993), Torino-ITA (1984-1987) e Pescara-ITA (1987- 1989)

: Flamengo (1974-1984 e 1989-1993), Torino-ITA (1984-1987) e Pescara-ITA (1987- 1989) Títulos: Mundial de Clubes (1981), Copa Libertadores (1981), Brasileiro (1980, 1982, 1983 e 1992), Copa do Brasil (1990) e Carioca (1974, 1978, 1979, 1979 Especial, 1981 e 1991)

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