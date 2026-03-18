Camisa 10 clássico, de técnica refinada na perna esquerda e um chute preciso, Hagi não pôde evitar o apelido de Maradona dos Cárpatos (região montanhosa onde fica a Romênia). Craque do Steaua Bucareste nos anos 1980, foi contratado pelo Real Madrid após ser uma das revelações da Copa de 1990.

Pela seleção, disputou ainda os Mundiais de 1994, quando foi eleito para a seleção do torneio, e de 1998. Na Copa dos EUA, marcou três gols (incluindo uma pintura contra a Colômbia), deu três assistências e liderou o time que eliminou a Argentina nas oitavas.

Defendeu ainda o Barcelona e pendurou as chuteiras com estilo, no Galatasaray, como campeão da Copa da Uefa. É ainda o maior artilheiro da seleção romena com 35 gols, empatado com Adrian Mutu.

92º: Hagi

Gheorghe Hagi

Nascimento: 5/2/1965, Sacele (Romênia)

Posição: Meia

Pela seleção romena: 125 J | 35 G

Clubes: Farul-ROM (1982-1983), Sportul Studentesc-ROM (1983- 1986), Steaua Bucareste-ROM (1987-1990), Real Madrid-ESP (1990- 1992), Brescia-ITA (1992-1994), Barcelona-ESP (1994-1996) e Galatasaray-TUR (1996-2001)

Títulos: Liga Europa (2000), Supercopa Europeia (1986 e 2000), Romeno (1987, 1988 e 1989), Copa da Romênia (1987, 1988 e 1989), Supercopa Espanhola (1990 e 1994), Turco (1997, 1998, 1999 e 2000), Copa da Turquia (1996, 1999 e 2000) e Supercopa Turca (1996 e 1997)

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