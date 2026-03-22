Da fama de brigão e tagarela, surgiu o apelido de papagaio. Mas foi com a perna, a chamada “Canhotinha de Ouro”, que este gênio carioca melhor se expressou. Gérson se notabilizou pela capacidade de fazer lançamentos com a precisão de quem dava passes curtos e pela inteligência para ler os jogos.

Jamais passou despercebido. Em 1963, trocou o Flamengo pelo Botafogo, onde foi mais vitorioso. Cortado em 1962 por lesão, não fez uma boa Copa em 1966, mas se redimiu em 1970, como o cérebro do tri e autor de um golaço na final contra a Itália. Também brilhou por São Paulo e Fluminense, e nem aposentado fugiu das polêmicas. Ao gravar um infeliz comercial de cigarro, teve de conviver a fama de querer sempre levar vantagem, a tal “Lei de Gérson”.

78º: Gérson

Gérson de Oliveira Nunes

Nascimento: 11/1/1941, Niterói (RJ)

Posição: meia

meia Pela seleção brasileira: 64 J | 13 G

64 J | 13 G Clubes : Flamengo (1958-1963), Botafogo (1963-1969), São Paulo (1969-1972) e Fluminense (1972-1974)

: Flamengo (1958-1963), Botafogo (1963-1969), São Paulo (1969-1972) e Fluminense (1972-1974) Títulos: Copa do Mundo (1970), Taça Brasil (1968), Torneio Rio-São Paulo (1961, 1964 e 1966), Carioca (1963, 1967, 1968 e 1973) e Paulista (1970 e 1971)

A PLACAR de março de 2026 já está disponível, com uma edição especialíssima de colecionador, na qual elegemos 100 maiores jogadores de todos os tempos, em uma votação com 40 jornalistas brasileiros e estrangeiros.

A edição 1533 de PLACAR, já pode ser adquirida em versão digital em nosso app e física nas bancas de todo o país e em nossa loja no Mercado Livre.