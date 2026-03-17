Centroavante de técnica refinada e oportunismo, “El Nene” Cubillas é considerado o melhor jogador peruano da história. Apontado pelo próprio Pelé como seu sucessor, teve seu talento lapidado por outro gênio brasileiro, Didi, então técnico do Peru.

Foi eleito melhor jogador jovem da Copa de 1970, vice-artilheiro em 1978 e se consagrou no título da Copa América de 1975.

Lenda do Alianza Lima, pelo qual foi goleador da Libertadores de 1972, teve boa passagem pelo Porto (66 gols em 110 jogos).

CUBILLAS

Teófilo Juan Cubillas Arizaga



Nascimento : 8/3/1949, Lima (Peru)

: 8/3/1949, Lima (Peru) Posição : Meia-atacante

: Meia-atacante Pela seleção peruana : 81 jogos, 26 gols

: 81 jogos, 26 gols Clubes: Alianza Lima-PER (1966-1972, 1977- 1979, 1984 e 1987), Basel-SUI (1973), PortoPOR (1974-1976), Fort Lauderdale StrikersEUA (1979-1983), South Florida Sun-EUA (1985) e Miami Freedom-EUA (1988)

Títulos: Copa América (1975), Peruano (1977 e 1978) e Copa de Portugal (1977)

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