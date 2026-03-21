Mais um expoente da escola italiana de zagueiros, foi quem alcançou a maior distinção individual. Em 2006, ao capitanear a Azzurra na conquista do tetra na Alemanha com liderança e atuações impecáveis, ganhou a alcunha de “Muro de Berlim” e foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa e Bola de Ouro da France Football.

Na adolescência, Cannavaro foi gandula do estádio San Paolo e teve o privilégio de ver de perto o Napoli de Maradona. Profissionalizou-se pelo time do coração, mas consolidou-se no Parma, com os títulos da Liga Europa e da Copa da Itália. Compensava a baixa estatura para um defensor (1,76 m) com posicionamento, impulsão e firmeza nos desarmes. Vestiu ainda as pesadas camisas de Inter de Milão, Juventus e Real Madrid.

87º: Cannavaro

Fabio Cannavaro

Nascimento: 13/9/1973, Nápoles (Itália)



13/9/1973, Nápoles (Itália) Posição: zagueiro



zagueiro Pela seleção italiana: 136 J | 2 G

136 J | 2 G Clubes : Napoli-ITA (1992-1995), Parma-ITA (1995-2002), Inter de Milão-ITA (2002-2004), Juventus-ITA (2004-2006 e 2009-2010), Real Madrid-ESP (2006-2009) e Al Ahli-EAU (2010-2011)

: Napoli-ITA (1992-1995), Parma-ITA (1995-2002), Inter de Milão-ITA (2002-2004), Juventus-ITA (2004-2006 e 2009-2010), Real Madrid-ESP (2006-2009) e Al Ahli-EAU (2010-2011) Títulos: Copa do Mundo (2006), Liga Europa (1999), Copa da Itália (1999 e 2002), Supercopa Italiana (1999), Espanhol (2007 e 2008) e Supercopa Espanhola (2008)

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