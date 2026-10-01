Durante a edição do programa Placar Aberto, do canal Placar, a fase técnica do goleiro Fábio, do Fluminense, entrou em pauta em uma discussão aprofundada sobre o seu desempenho, com um dos comentaristas, José Ilan, relembrando a atuação do goleiro em competições como a Copa do Mundo de Clubes. Os participantes destacaram a segurança que o atleta transmite em campo, especialmente em situações de mano a mano contra atacantes.

Na visão dos comentaristas, a consistência demonstrada pelo arqueiro faz com que ele seja apontado por parte da bancada como o melhor goleiro em atividade no cenário internacional. A análise aborda como o jogador mantém um nível competitivo elevado, acumulando atuações decisivas que o colocam entre os grandes nomes da história da posição no Brasil.

O painel também direcionou críticas severas à ausência de Fábio nas convocações da seleção brasileira, questionando as escolhas da comissão técnica e o papel de profissionais responsáveis pela preparação de goleiros, a exemplo de Taffarel.