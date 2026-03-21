A fase de Hugo Souza no Corinthians alimentou novamente o debate sobre a presença do camisa 1 na seleção brasileira. Desde sua chegada ao Parque São Jorge, o goleiro demonstrou segurança e protagonismo em momentos decisivos. Na última sexta-feira, 20, Hugo Souza foi convocado para substituir Alisson, do Liverpool, para os amistosos contra França e Croácia. O PLACAR Aberto debateu o assunto.

O impacto técnico do goleiro no Corinthians

Hugo Souza recuperou a confiança e apresentou números sólidos no Campeonato Brasileiro. Sua capacidade de realizar defesas difíceis e a melhora visível no jogo com os pés o colocam como um dos destaques da posição no país atualmente.

A pressão de vestir a camisa alvinegra parece ter amadurecido o atleta. Ele se tornou uma liderança técnica em um elenco que busca estabilidade, provando que superou as oscilações vividas no início da carreira e está pronto para desafios maiores.