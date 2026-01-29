O Fenerbahçe, da Turquia, planeja fazer uma oferta ao Corinthians para contratar Yuri Alberto. De acordo com o jornalista Bejamin Back, o clube turco quer vender o atacante Youssef En-Nesyri, artilheiro da seleção marroquina, para abrir espaço para um novo jogador para a posição.

Ainda na noite da última quarta-feira, 28, a assessoria do jogador publicou uma nota dizendo que o atleta não recebeu nenhuma proposta (leia nota abaixo).

Com a venda do africano, o clube turco planeja ter à disposição de 25 a 30 milhões de euros para uma nova contratação. O Corinthians chegou a recusar uma proposta da Lazio, na casa dos 24 milhões de euros, e deseja receber 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) apenas pela parte que possui do passe do atleta.

Marcelo Paz confirmou a proposta dos italianos e afirmou que o Timão espera um proposta melhor pelo atacante.

A divisão do passe de Yuri Alberto está dividida da seguinte forma: 40% dos direitos pertencem ao Corinthians, 10% aos representantes do jogador e metade ao Zenit, ex-clube do jogador. O camisa 9 não teria interesse em sair do Alvinegro neste momento.

Maior artilheiro da Neo Química Arena, com 49 gols, Yuri Alberto tem dois gols em cinco partidas em 2026. O atacante será titular na final da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no domingo, 1, às 16 horas (de Brasília).

Nota oficial da assessoria de Yuri Alberto

“Diante das especulações recentes veiculadas em parte da imprensa sobre possíveis propostas de clubes por Yuri Alberto, a assessoria do atleta esclarece que não há qualquer informação oficial ou comunicação formal envolvendo negociações neste momento.

O jogador não foi procurado, tampouco recebeu sinalização sobre propostas em andamento. Yuri Alberto segue 100% comprometido com o Corinthians, focado exclusivamente no trabalho do dia a dia e nos desafios da temporada.

O atacante está totalmente concentrado na sequência do Campeonato Paulista, na disputa da Supercopa Rei e no Campeonato Brasileiro, objetivos prioritários do clube neste início de ano.”