Tiquinho Soares, de 35 anos, tem contrato com o Santos até o final de 2027 e, mesmo em baixa, quer seguir na equipe. O atacante recebeu propostas do Coritiba e Remo, que voltaram à Série A neste ano, e sondagens também de clubes estrangeiros, mas recusou os projetos.

Desde que Vojvoda assumiu o comando técnico do Santos em agosto do ano passado, Tiquinho perdeu espaço. Com o argentino, o centroavante disputou 11 partidas, apenas uma como titular. O último jogo do atacante pelo Santos foi contra o Cruzeiro, na 38ª rodada do Brasileirão do ano passado. Nestes jogos, porém, marcou somente um gol.

O centroavante não começou bem esta temporada. Tiquinho estava com um edema na panturrilha esquerda, que o afastou dos gramados nos primeiros jogos do Santos no ano, mas já está recuperado. Com isso, volta a ficar à disposição de Vojvoda e pode ser opção no ataque da equipe.

No início deste ano, o plano do Santos era liberar Tiquinho por empréstimo ou rescindir seu contrato de forma amigável. Pelo Santos, disputou 40 jogos, com sete gols e quatro assistências.

