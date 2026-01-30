O zagueiro João Pedro Tchoca, do Corinthians, foi reprado nesta sexta-feira, 20, nos exames médicos do Torino e não será mais emprestado ao clube italiano. O acordo previa uma taxa de 1,5 milhão de euros (R$ 9,5 milhões) pelo empréstimo do jogador de 22 anos, além de uma cláusula de obrigação de compra de 4,5 milhões de euros (R$ 28,2 milhões), caso o zagueiro completasse 45 minutos em pelo menos 10 partidas.

Se Tchoca atingisse metas previstas no contrato, o Timão receberia um adicional de 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões). Além disso, o Corinthians manteria 12% do lucro de um futuro negócio pelo atleta. Com os exames médicos negados a negociação é encerrada sem nenhum pagamento.

Em nota oficial, o Corinthians confirmou o retorno do jogador, mas sem explicar os motivos.

“João Pedro foi liberado pelo Corinthians para se apresentar ao Torino com condições de jogo. O atleta, inclusive, foi relacionado para a partida contra o Velo Clube no último domingo. O zagueiro será reintegrado ao elenco retornando normalmente aos treinamentos, mas não estará disponível para a Supercopa Rei em Brasília por não ter participado das atividades desta semana”, diz o comunicado.

Histórico de lesões de Tchoca

Em 2019, quando ainda atuava nas categorias de base do Corinthians, Tchoca teve uma grave lesão no joelho esquerdo que o tirou de campo por um longo período. É difícil determinar quanto tempo o zagueiro ficou fora, pois, logo depois da lesão, o futebol parou por conta da Covid-19.

Em 2023, o jogador teve uma lesão no tornozelo que o fez perder amistosos da seleção sub-20. Com a negociação de Tchoca, Dorival havia afirmado em entrevistas que o Corinthians precisava buscar um novo zagueiro, com o retorno do jovem, a situação deve ser discutida novamente pela diretoria alvinegra.

Atualmente, os zagueiros do elenco corintiano são Gustavo Henrique, Cacá, Gabriel Paulista e André Ramalho.