O São Paulo definiu na última quarta-feira, 28, o valor para a venda de Marcos Antônio ao Flamengo. Dirigentes das duas equipes conversaram antes da partida pela 1ª rodada do Brasileirão, no MorumBis, e chegaram ao preço de 25 milhões de euros (R$ 108 milhões), valor da multa rescisória, do volante de 25 anos.

A conversa envolveu Rui Costa, executivo do Tricolor, e José Boto, diretor do Rubro-Negro. Considerado um pilar do elenco, o São Paulo não tem intenção de se desfazer do jogador.

Do outro lado, o Flamengo não pretende pagar os valores pedidos pelo clube paulista. O Fla chegou a fazer uma oferta na casa dos 10 milhões de euros (R$ 62 milhões). A diretoria do São Paulo recusou.

Até o momento, Marcos Antônio tem se mantido neutro em relação à mudança de equipe, buscando focar no campo e deixando a negociação nas mãos de seu staff. O camisa 8 foi um dos destaques na virada do São Paulo sobre o Flamengo.

Estilo de jogo de Marcos Antônio

Marcos Antônio, de 1,66 metros, é um camisa 8 que gosta de ter a bola no pé e ditar o ritmo de jogo. Valências defensivas não fazem parte das suas melhores características, mas o jogador compensa com uma boa qualidade de passes e movimentação por todos os setores do meio-campo.

Desde cedo em Portugal, o atleta terminou sua formação no Estoril Praia e foi vendido ao Shakhtar Donetsk com apenas 18 anos. Foi na Ucrânia que o jogador trabalhou com Boto, diretor do clube na época, que se tornou fã do jogador.

Destaque no Leste Europeu, Marcos Antônio se transferiu para a Lazio antes de chegar ao São Paulo por empréstimo, em julho de 2024. O Tricolor acionou as cláusulas do contrato e vai adquirir o meia no meio do ano, por .