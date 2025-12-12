O Santos alinhou nesta sexta-feira, 12, um acordo com o Houston Dynamo para a venda de Guilherme, de 30 anos. De acordo com o portal ge, os valores da negociação giram em torno de 2,1 milhões de dólares (R$ 11 milhões). O atacante chegou sem custos ao clube alvinegro no fim de 2023, em uma troca que envolveu o volante Dodi e Soteldo, por empréstimo, ao Grêmio.

O jogador passa férias nos Estados Unidos e está animado em continuar no país no próximo ano. Mesmo sendo o artilheiro do Peixe no ano, com 14 gols, Guilherme foi bastante criticado pela torcida na reta final do Brasileirão.

A diretoria santista não tinha a intenção de se desfazer do jogador neste momento. No começo da temporada, uma troca entre o jogador e Luciano, do São Paulo, chegou a ser discutida. Porém, a diretoria Tricolor vetou o negócio.

Guilherme “Amado” encerra sua passagem pelo Santos com 27 gols em 94 partidas. O atleta foi campeão da Série B e artilheiro do Paulistão 2025 pelo clube.