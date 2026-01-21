O atacante Ángel Romero, de 33 anos, ex-Corinthians, voltou a ganhar destaque no mercado e se tornou alvo do Boca Juniors para a temporada de 2026. Depois de encerrar seu contrato com o Timão em dezembro de 2025, o paraguaio está livre no mercado e despertou interesse da diretoria xeneize, que busca reforçar seu ataque antes do início das competições na Argentina e na Copa Libertadores.

Segundo relatos do jornalista César Luis Merlo, o Boca já iniciou negociações com Romero, com sinal verde da direção comandada por Riquelme para avançar nas tratativas.

A chegada do paraguaio poderia suprir uma necessidade ofensiva do time, que viu cair a negociação por Hinestroza (a caminho do Vasco) e agora mira o ex-ídolo corintiano para reforçar seu plantel.

Trajetória e contexto da negociação

Ángel Romero deixou o Corinthians como maior artilheiro estrangeiro da história do clube, com 363 jogos, 62 gols e 30 assistências, além de seis títulos conquistados em duas passagens (2014/2018 e 2023/2025). Mesmo com a forte identificação com a torcida e alta relevância no elenco, o atacante não renovou seu vínculo com o Timão e passou a buscar novos desafios no futebol sul-americano ou internacional.

Do lado argentino, a possibilidade de contratar Romero surge em momento oportuno para o Boca Juniors, que quer reforçar seu ataque de olho na temporada e na luta por títulos nacionais e continentais.

Romero já teve passagem pelo futebol argentino. Entre 2019 e 2021, o paraguaio atuou pelo San Lorenzo justamente ao lado do irmão, Óscar Romero. A dupla foi destaque no Ciclón e o atacante participou de 26 gols em 54 jogos.

No entanto, em meio a crise política e financeira do clube, Ángel Romero acabou saindo do San Lorenzo em conflito com a diretoria.