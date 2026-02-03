Raphael Veiga se despediu oficialmente do Palmeiras na manhã desta terça-feira, 3, e prometeu voltar ao time do coração. “Até breve”, escreveu o jogador em seu armário na Academia de Futebol.

Em entrevista à TV Palmeiras, Veiga, de 30 anos, fez juras de amor ao clube e ainda fez uma projeção para o dia da sua aposentadoria do futebol.

“Meu último chute numa bola de futebol, como jogador profissional, vai ser vestindo a camisa do Palmeiras, dentro do Allianz Parque”, disse o camisa 23.