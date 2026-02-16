Fiel à sua histórica filosofia de lapidar talentos sul-americanos, o Shakhtar Donetsk voltou suas atenções para o Brasil neste início de 2026. Segundo informações da ESPN, a diretoria do clube, que busca rejuvenescer seu setor ofensivo, definiu três alvos prioritários no mercado nacional.

O nome mais forte da lista é o de Bruninho, meia-atacante de apenas 17 anos que se tornou a nova sensação do Athletico Paranaense. Com contrato válido até 2028, o jogador é visto pelos ucranianos como o sucessor ideal para nomes que fizeram história no clube, como Fernandinho e Willian.

Bruninho pulou etapas na base, indo do sub-17 diretamente para o profissional, onde já soma quatro gols em dez partidas disputadas no Paranaense. Embora o Furacão trate o atleta como inegociável por valores baixos, a moeda forte e o projeto de carreira europeu seduzem o estafe do atleta.

O Shakhtar enfrenta a concorrência de clubes da Premier League – o Wolverhampton também monitora o atleta – e do Cruzeiro no mercado interno, mas aposta em seu histórico de desenvolvimento de jovens brasileiros como trunfo para fechar o negócio.

Além de Bruninho, o monitoramento do Shakhtar se estende a outros perfis de “joias” que se encaixam no modelo de negócio do clube.

Especula-se nos bastidores que o clube observa atentamente a situação de atletas como Mateus Xavier, atacante do Santos, e de Gabriel Mec, meia-atacante do Grêmio.

Segundo a apuração, Xavier é a prioridade ucraniana pelo fato de já ter 18 anos e poder se transferir imediatamente para o clube. A janela de transferências no país fecha somente no dia 11 de março.

No último ano, o Shakhtar comprou no mesmo formato do Peixe o atacante Luca Meirelles por 10 milhões de euros (R$ 63 milhões à épóca). O clube brasileiro ainda manteve 15% dos direitos econômicos do atleta. Xavier soma sete partidas pelo Santos.