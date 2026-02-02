A grande contratação do Athletico-PR para 2026 não vai mais se concretizar. Edwuin Cetré, atacante colombiano do Estudiantes, da Argentina, chegou a desembarcar em Curitiba na noite de sábado, 31, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Furacão. No entanto, durante a bateria de exames, foram constatados problemas no teste cardiológico e no joelho.

O Athletico-PR e o Estudiantes confirmaram a informação em seus canais oficiais, tratando o fim da negociação como um “desacordo de última hora”. De acordo com o Ge, a real motivação seria os problemas no exame médico.

O atacante de 28 anos seria a contratação mais cara da história do Furacão: R$ 31 milhões, superando Kevin Viveros, por R$ 25 milhões. Com um contrato que seria válido por três temporadas, Cetré já teve uma lesão séria no joelho, quando atuava pelo Santos Laguna, do México, em 2018.

Agora, o clube paranaense espera novos laudos sobre a gravidade da anomalia cardiológica para decidir se confirma a negociação ou a desfaz de vez. Enquanto isso, o jogador volta ao Estudiantes.

Carreira e números de Cetré

Com temporadas de destaque por Atlético Nacional e Independiente Medellín, Cetré foi contrato em janeiro de 2024 como um reforço de peso no Estudiantes. No clube argentino foram 12 gols e 12 assistências em 87 partidas. Em sua temporada mais goleadora, o jogador anotou 19 gols pelo Independiente Medellín, em 2023.

O jogador chegaria ao Athletico-PR para ser uma opção de lado de campo, preferencialmente o esquerdo, para Odair Hellmann. Nesse momento, o principal nome da equipe brasileira para a posição é Stiven Mendoza, jogador de velocidade que vem fazendo dupla de ataque com Viveros no 5-3-2 montado pelo treinador.

O Athletico-PR volta à campo na próxima terça-feira, contra o Foz do Iguaçu, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. O jogo começa às 20 horas (de Brasília), e terá transmissão do Canal Goat e Rede Furacão, ambos no Youtube.