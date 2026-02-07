O Palmeiras confirmou na manhã deste sábado, 7, a contratação de Jhon Arias, junto ao Wolverhampton, da Inglaterra. O Verdão vinha negociando com o atacante colombiano e conseguiu fechar a negociação sem que o Fluminense fizesse valer a cláusula de prioridade. Com isso, o atleta de 28 anos assinou contrato até dezembro de 2029.

Arias teve passagem curta e de frustração na Inglaterra. Nos Wolves desde junho do ano passado, o colombiano realizou 26 jogos e marcou apenas dois gols, além de uma assistência. Em crise, a equipe laranja é lanterna da Premier League de forma isolada e tem o rebaixamento praticamente certo.

Antes disso, Arias era um dos principais nomes do futebol brasileiro. Entre 2021 e 2025, pelo Fluminense, foi campeão inédito da Copa Libertadores entrando para a história do clube carioca. O colombiano marcou 47 gols e serviu 55 assistências durante o período.

O Fluminense tinha a expectativa de repatriar Arias fazendo valer a cláusula de prioridade, no entanto, o tricolor preferiu não comprometer seu orçamento diante dos altos valores negociados pelo Palmeiras.

Arias é somente o segundo reforço do Palmeiras em 2026. O Verdão também contratou para a temporada o meia Marlon Freitas, ex-Botafogo.