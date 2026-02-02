A transferência de Marcos Leonardo para o Atlético de Madrid, que estava praticamente certa, não deve mais acontecer. Segundo a ESPN, o Al-Hilal recuou no empréstimo do jogador brasileiro com uma opção de compra fixada em 40 milhões de euros e, assim sendo, o negócio melou.

O centroavante de 22 anos era esperado em Madrid para realizar exames médicos no clube. Com o negócio travado, Marcos Leonardo deve continuar no clube saudita, que o contratou em 2024/2025 do Benfica, de Portugal.

Formado nas categorias de base do Santos, o atleta teve outra “quase transferência” no ano passado. O São Paulo batalhou para contar com o jogador por empréstimo no meio da última temporada, antes da queda na Libertadores, para a LDU. O clube brasileiro esbarrou em sua limitação financeira e no jogo duro dos árabes e não conseguiu a contratação. Na época, Marcos Leonardo queria defender as cores do Tricolor Paulista.

Números de Marcos Leonardo

O jovem atacante, desde quando apareceu como mais um promissor menino da Vila, sempre teve altos números de gols. Pelo Peixão foram 56 gols em 167 jogos. Já no Benfica, o jovem manteve o faro de artilheiro e fez 8 gols em 24 partidas.

No Al-Hilal, Marcos Leonardo anotou . O jogador foi herói da equipe contra o Manchester City no Mundial de Clubes de 2025, em um movimentado 4 a 3. O atacante, que já havia marcado na partida, fez o quarto gol dos sauditas aos 112 minutos da prorrogação, que eliminou o time inglês.