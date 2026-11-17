O Monaco segue atento ao mercado europeu e monitora a situação do atacante, de 21 anos, atualmente no Cercle Brugge. Veículos apontam o interesse da diretoria monegasca em ampliar as opções do setor ofensivo.

Parceria entre clubes pode facilitar negócio

Um fator determinante para uma eventual negociação é a relação corporativa direta entre as duas equipes. O Monaco e o Cercle Brugge pertencem ao mesmo proprietário majoritário, o empresário Dmitry Rybolovlev. Essa sinergia facilita a circulação de atletas entre a Bélgica e a Ligue 1 por meio de empréstimos e transferências definitivas.

Ngoura tem contrato com a equipe belga até junho de 2028 e é considerado uma peça de valorização no elenco, sem pressa imediata de liberação sem compensação adequada.

Desempenho na temporada e opções ofensivas

Na atual temporada, Steve Ngoura acumula cinco gols em 12 jogos pelo time belga, números que renderam convocações para a seleção francesa sub-21. O jogador já havia despertado a atenção da comissão técnica da equipe do Principado em julho, quando marcou em amistoso preparatório disputado contra o próprio time francês.

O elenco conduzido pelo técnico Filipe Luís já conta com alternativas para a posição central, incluindo Folarin Balogun, Paris Brunner, Matthis Abline e Mika Biereth. Apesar disso, o monitoramento preventivo busca resguardar o grupo diante de possíveis movimentações na janela de transferências europeia.