De olho no mercado, o Flamengo acertou mais uma contratação para a temporada. Juan Sayago, meia-atacante de apenas 18 anos, do River Plate, chega por empréstimo para reforçar a equipe sub-20 do Rubro-Negro. A notícia foi anunciada pelo TyC Sports, da Argentina, e confirmada pela ESPN na manhã desta quinta-feira, 12.

Ainda segundo a matéria, Sayago realiza exames médicos no Rio de Janeiro nesta manhã. Caso seja aprovado, a joia argentina assinará vínculo por um ano com o Flamengo. O TyC Sports ainda apurou que o contrato de empréstimo conta com opção de compra de um milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões) por 50% dos direitos do jogador.

Antes da negociação com o clube carioca, Sayago renovou com o River Plate até 2028. De acordo com a ESPN, o objetivo do negócio é para que o jovem tenha mais oportunidades e minutagem. A reportagem ainda revelou que a equipe argentina acredita no sucesso do jovem.

Neste ano, o Flamengo disputa a Libertadores sub-20, campeonato conquistado pelo Rubro-Negro em 2025, e foi um trunfo na negociação. A equipe carioca é cabeça de chave no grupo A e conheceu seus adversários na última terça-feira, 10. Os Crias da Gávea enfrentam o Bolívar, da Bolívia, o Estudiantes de Mérida, da Venezuela, e o Independiente Medellín, da Colômbia.