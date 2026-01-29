A venda de Jhon Jhon ao Zenit, da Rússia, vai render um valor milionário aos cofres do Palmeiras. O jogador de 23 anos estava no Red Bull Bragantino e foi vendido ao clube de São Petersburgo por 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões), na última segunda-feira, 26.

Como a diretoria alviverde ainda detinha 20% dos direitos econômicos do meio-campista, parte dos valores da negociação serão do Verdão. A transferência vai render 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) ao Palmeiras.

O clube ainda receberá mais uma porcentagem pelo mecanismo de solidariedade da Fifa por ser o clube formador do atleta. Pelo período em que esteve no Verdão, a quantia deve chegar a 2% do valor total da transferência, o que equivale a cerca de R$ 2,5 milhões.

Por parte do Bragantino, o clube do interior paulista possuía 80% dos direitos econômicos do jogador. Com isso, 16 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões) serão destinados aos cofres do Massa Bruta.

Jhon Jhon chegou no Bragantino em julho de 2024, vendido pelo Palmeiras por 40 milhões de euros (cerca de R$ 238 milhões, na cotação da época). Pelo Massa Bruta, jogou 76 partidas, com 20 gols e 14 assistências. Pelo Verdão, jogou 46 jogos, com duas assistências, e venceu dois Brasileiros e dois Paulistas. Na base do clube alviverde, venceu o título inédito da Copinha em 2022.

Números de Jhon Jhon

Red Bull Bragantino – 76 jogos, 20 gols e 14 assistências

Palmeiras – 46 jogos e 2 assistências

Palmeiras sub-20 – 23 jogos, 10 gols e 7 assistências