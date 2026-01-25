O Vasco da Gama oficializou a contratação do atacante Marino Hinestroza, de 23 anos, e a chegada do colombiano já repercute tanto dentro quanto fora de campo. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o jogador desembarcou no Rio de Janeiro para assinar contrato com o clube carioca e chama atenção não apenas pelo futebol, pela sua personalidade.

Chegada ao Vasco e base do Palmeiras

Hinestroza chegou ao Aerporto do Galeão na madrugada deste domingo, 25, e destacou, em declarações à imprensa, a importância do papel do técnico Fernando Diniz na negociação que selou sua vinda ao Vasco.

Natural de Cali, na Colômbia, Hinestroza passou pelo Palmeiras na base, antes de seguir carreira internacional. O jogador acabou relacionado para duas partidas do time principal sob o comando de Abel Ferreira, em 2019, mas o Verdão não exerceu a opção de compra devido as lesões em sequência.

Fora, ele se destacou especialmente pelo Atlético Nacional, onde viveu sua melhor fase em 2025, com sete gols e nove assistências em 57 jogos, além de conquistar o Campeonato Colombiano e a Copa Colômbia.

Frases polêmicas e personalidade forte

Além da qualidade dentro de campo, chama a atenção também a personalidade de Hinestroza em algumas entrevistas ao longo de sua carreira. Ainda pelo Atlético Nacional, o colombiano disse: “Sempre me chamam de desumilde e arrogante. Mas tem que saber que para ganhar tem que ser assim. Estou cansado de ser humilde e não ganhar nada, então, sim, sou arrogante. Eu provoco mesmo, sou assim”.

A entrevista foi concedida após o jogador ser campeão do Campeonato Colombiano e da Copa Colômbia.

O efeito dominó entre City, Boca e Vasco

O atacante é conhecido por seu estilo de jogo incisivo, velocidade pelos lados do campo e capacidade de decidir jogos importantes, o que o torna uma aposta interessante para o Vasco na temporada.

O colombiano chega para substituir a joia Raya, vendido ao Bournemouth. O clube inglês precisou de uma reposição no mercado para Semenyo, vendido ao Manchester City. Neste cenário, que acabou prejudicado foi o Boca Juniors, que tinha encaminhada a contratação de Hinestroza e acabou levando o ‘chapéu’ do Vasco.