O Guarani oficializou na manhã deste sábado, 21 de março de 2026, a contratação do meio-campista João Paulo para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador de 35 anos, que estava no São Bernardo, chega com contrato definitivo até o final da temporada.

Passado na rival Ponte Preta

João Paulo é um rosto conhecido no futebol de Campinas, tendo defendido anteriormente a rival Ponte Preta. Sua chegada visa suprir a necessidade de uma peça de criação no setor central da equipe para a sequência do ano.

O meia disputou 11 partidas e marcou um gol pelo São Bernardo durante o Paulistão 2026 antes de acertar com o Bugre.

Conquista nacional com o Cruzeiro

Além da rodagem pelo interior paulista, o atleta carrega no currículo o título da Série B de 2022, conquistado pelo Cruzeiro. O meia traz a experiência necessária para liderar o elenco em uma competição de tiro curto.

Planejamento do elenco e próximos reforços

João Paulo é o quarto reforço anunciado para a competição nacional. Ele se junta aos seguintes nomes já integrados ao grupo:

Ynaiã (lateral-direito)

Edson (zagueiro)

Carlos Eduardo (meia)

Estreia na Série C do Campeonato Brasileiro

O foco da comissão técnica agora se volta para a preparação final visando o início do torneio nacional. A estreia do clube na Série C está agendada para o dia 4 de abril de 2026, às 17h, contra o Maranhão, no Estádio Castelão, em São Luís.