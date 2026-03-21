O Guarani oficializou na manhã deste sábado, 21 de março de 2026, a contratação do meio-campista João Paulo para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador de 35 anos, que estava no São Bernardo, chega com contrato definitivo até o final da temporada.
Passado na rival Ponte Preta
João Paulo é um rosto conhecido no futebol de Campinas, tendo defendido anteriormente a rival Ponte Preta. Sua chegada visa suprir a necessidade de uma peça de criação no setor central da equipe para a sequência do ano.
O meia disputou 11 partidas e marcou um gol pelo São Bernardo durante o Paulistão 2026 antes de acertar com o Bugre.
Conquista nacional com o Cruzeiro
Além da rodagem pelo interior paulista, o atleta carrega no currículo o título da Série B de 2022, conquistado pelo Cruzeiro. O meia traz a experiência necessária para liderar o elenco em uma competição de tiro curto.
Planejamento do elenco e próximos reforços
João Paulo é o quarto reforço anunciado para a competição nacional. Ele se junta aos seguintes nomes já integrados ao grupo:
- Ynaiã (lateral-direito)
- Edson (zagueiro)
- Carlos Eduardo (meia)
Estreia na Série C do Campeonato Brasileiro
O foco da comissão técnica agora se volta para a preparação final visando o início do torneio nacional. A estreia do clube na Série C está agendada para o dia 4 de abril de 2026, às 17h, contra o Maranhão, no Estádio Castelão, em São Luís.