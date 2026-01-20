A janela de transferências de janeiro está chegando a sua metade. No futebol europeu, o inverno é o período em que os times contratam reforços pontuais, mas que normalmente não atingem valores exorbitantes. Isso ajuda a explicar a presença de transações de times brasileiros na lista.
Vitão, que foi vendido do Internacional ao Flamengo, e Wallace Yan, que saiu da equipe carioca para o Red Bull Bragantino, são, respectivamente, o 17º e o 21º mais caros.
As oito maiores contratações da janela de janeiro
Antoine Semenyo – Manchester City (72 milhões de euros)
Destaque do Bournemouth nesta edição de Premier League com 10 gols em 20 jogos, Semenyo foi contratado pela equipe de Pep Guardiola por 72 milhões de euros. Nas três primeiras partidas pelo Manchester City, o atacante fez dois gols e deu uma assistência, ajudando os Citzens à passar de fase nas duas copas nacionais, na Copa da Liga Inglesa, contra o Newcastle, e na FA Cup, contra o Exeter.
Conor Gallagher – Tottenham (40 milhões de euros)
Depois de uma passagem frustrante pela Espanha, Gallagher deixou o Atlético de Madrid para retornar ao seu país e jogar pelo Tottenham. Criado nas categorias de base do rival Chelsea, o volante foi contratado por 40 milhões de euros pelos Spurs. Em seu primeiro jogo na nova equipe, o inglês foi titular na derrota do clássico londrino para o West Ham por 2 a 1.