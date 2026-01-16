O colombiano Jhon Arias segue despertando muito interesse dos clubes brasileiros na janela de transferências. Na mira do Palmeiras, o presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, se manifestou e garantiu que o Tricolor carioca tem o interesse e planejamento de fazer valer a cláusula de preferência para ter o jogador.

“A gente soube que teve o interesse do Palmeiras e de outros clubes. Desde sempre tem o interesse de todos os clubes do Brasil, é um jogador espetacular. No contrato do Arias, temos uma cláusula de preferência do jogador. Temos que ser notificados. Nosso planejamento é por exercer essa preferência”, comentou Mattheus Montenegro, em coletiva.

O presidente do Fluminense ainda completou: “Não sabemos o valor, mas temos um planejamento montado para exercer essa preferência. Não posso garantir que vamos exercer, não sabemos o valor, mas estamos nos planejando para isso”.

Apesar do cenário e até mesmo do interesse do Palmeiras, o Fluminense ainda não recebeu notificação alguma do Woverhampton. Assim sendo, o jogador não recebeu uma proposta formal do Verdão – que tentou sua contratação ainda na temporada passada. No entanto, Arias tinha o sonho de jogar no futebol europeu.

Pela equipe inglesa, Arias não é titular fixo e os Wolves ainda ocupam a lanterna da Premier League. O colombiano busca espaço para jogar e se preparar para a Copa do Mundo.